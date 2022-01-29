2022/01/29 | 00:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صدت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تعرضا لداعش في الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لاعلام الحشد، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “قوات الحشد الشعبي لواء ١٢ يصد تعرضا لعصابات داعش الارهابية باسناد طيران الجيش العراقي الباسل في قضاء الطارمية شمالي بغداد”.ن.ع

ظهرت المقالة باسناد طيران الجيش..



الحشد يصد تعرضا لداعش في الطارمية أولاً على ايرث نيوز.

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