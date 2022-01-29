سر الشعر المستعار.. كريستيانو رونالدو يخطف الأضواء في “أنا جورجينا”

2022/01/29 | 00:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، عن كواليس ظهوره الأول وهو متنكر قبل عدة سنوات، مع صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز.رونالدو ظهر في المسلسل الوثائقي “أنا جورجينا” من إنتاج منصة “نتفليكس”، والذي يكشف عن عديد الأمور التي تخص صديقته الإسبانية.الشعر المستعار بشأن أول لقاء علني بينه وبين جورجينا، قال نجم مان يونايتد: “كان لديّ […]

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كريستيانو رونالدو يخطف الأضواء في “أنا جورجينا” أولاً على ايرث نيوز.

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