حقيقة وقوع انفجار جنوبي بغداد

2022/01/29 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حقيقة وقوع انفجار في منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد حادث انفجار في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

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