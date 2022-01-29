الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل عناصر داعش الإرهابي للطارمية شمالي بغداد

2022/01/29 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، إحباط محاولة لتنظيم "داعش" الإرهابي بالتسلل لقضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من اللواء ١٢ في الحشد تمكنت من إحباط محاولة عناصر "داعش" باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية".وأضافت، أن "الحشد الشعبي عزز انتشاره بالمنطقة مدعوما بغطاء جوي من طيران الجيش لإفشال محاولة التسلل وتأمين المنطقة بالكامل".

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