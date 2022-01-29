الحشد الشعبي يحبط محاولة عناصر

2022/01/29 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أحبطت قوة من الحشد الشعبي محاولة لتنظيم “داعش” الإرهابي بالتسلل لقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت هيئة الحشد في بيان، ان "قوة من اللواء ١٢ في الحشد تمكنت من إحباط محاولة عناصر “داعش” باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية".

واضافت ان "الحشد الشعبي عزز انتشاره بالمنطقة مدعوما بغطاء جوي من طيران الجيش لإفشال محاولة التسلل وتأمين المنطقة بالكامل".

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