شاهد بالفيديو.. عقب استهداف مطار بغداد ،، رئيس الوزراء يعدها محاولة لتعريض مصالح البلد للخطر

2022/01/29 | 00:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M2M2TVS-H8E

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