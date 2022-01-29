2022/01/29 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش إلى قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء ١٢ في الحشد تمكنت من إحباط محاولة عناصر داعش باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية".

وعزز الحشد، بحسب البيان، "انتشاره بالمنطقة مدعوما بغطاء جوي من طيران الجيش لإفشال محاولة التسلل وتأمين المنطقة بالكامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تسلل لداعش في الطارمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تسلل لداعش في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).