الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق رحلاتها الى العراق

2022/01/29 | 01:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقررت الخطوط الجوية الكويتية، السبت، تعليق الرحلات الجوية مع العراق.وقالت الخطوط الجوية في بيان إنها "تود التنويه بأنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتًا، بناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".وأضافت "سيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن".

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