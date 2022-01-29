منْ أنت ؟ ..... ثلاث قصائد - منى حلمي

2022/01/29 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي منْ أنت ؟ ....



ثلاث قصائد -----------------------1 _ على قدر وسامتك---------------- على قدر وسامتك التى أدهشنى فى زمن النفايات على قدر نظافة أفكارك بين عقول تستحم كل سنة مرة فى المستنقعات على قدر رقيك ورقتكوسط الجيوب المنتفخة بالسكاكين والألسنة التى تطلق البذاءات على قدر قوامك الرشيق تغار منه أشجار الطريق على قدر قلبك المنصت ل ......





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