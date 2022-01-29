حين انقلب فرونسوا بورجا على تصوره لمستقبل الإسلاميين. - سعيد الكحل

2022/01/29 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل يمثل كتاب "الإسلام السياسي صوت الجنوب"، كما يقول مؤلفه فرانسوا بورجا (حصيلة بحث قمنا به في الفترة من عام 1984 إلى عام 1988) عن ظاهرة الإسلام السياسي في العالم العربي .



إذ حاول المؤلف أن يستشرف مستقبل الإسلام السياسي من خلال "ديناميته الداخلية" و"القوة الجماهيرية" التي بات يمثلها ، بالإضافة إلى الدعم "الشعبي" لتنظيماته .



فهو لم يجعل من الإسلام السياسي ذلك "الشيطان" الذي يتهدد الغرب وحضارته ، كما صو ......





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