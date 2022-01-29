افلام تحاكي الحياة ,,, من قال ان الافلام لاتجدي نفعا !! - هاله ابوليل

2022/01/29 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل أفلام تروي الحياة كما هي , وبشكل أدق "الحياة كما هي في الأفلام " :بصدق عندما تبلغين الرابعة والثلاثون تكفين عن التوقعات و تذهب كل الأحلام الجسمانية أدراج الرياح فمثلا تتمنين أن لا يكون مغفلا شخص يستمتع بصحبتيينحدر من نسب مرموقشخص يريد الأطفال ويلعب معهمأن يجني اكثر مما أجني من المالوأخيرا , ربما ابتسامة ابتسامة حلوة تكفي " هذا المواص ......





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