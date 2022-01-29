بهاء الحريري يؤكد ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة

2022/01/29 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، الجمعة، نيته المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

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