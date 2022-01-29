2022/01/29 | 02:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. تفاصيل جديدة عن احباط التسلل الداعشي الفاشل في الطارمية - فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/29 | 02:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تفاصيل جديدة عن احباط التسلل الداعشي الفاشل في الطارمية - فيديو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تفاصيل جديدة عن احباط التسلل الداعشي الفاشل في الطارمية - فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).