مركز أبحاث فرنسي في جامعة بابل

2022/01/29 | 04:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة: فاضل العلي

تعتزم السفارة الفرنسيَّة في بغداد فتح مركز أبحاث في جامعة بابل مع إمكانية تفعيل الزمالات الدراسية.



وبحث السفير في العراق أريك شوفاليه، خلال زيارته، الأربعاء إلى جامعة بابل، التعاون المشترك في الجوانب العلمية والأكاديمية.



وقال ‏رئيس الجامعة قحطان الجبوري لـ"الصباح": إنَّ "اللقاء مع السفير الفرنسي تضمن مناقشة مشاريع تبادل الزيارات واستضافة الأساتذة بين جامعة بابل والجامعات الفرنسية الرصينة وبما يشكل نواة الانطلاق للجامعات المحلية بتعزيز سمعتها الأكاديمية والعلمية مع إمكانية إنشاء مركز بحثي فرنسي في الجامعة".



من جانبه، أوضح السفير أنَّ سفارة بلاده وضعت ضمن أولوياتها إنشاء هذه المراكز الثقافية والحضارية وبما يشمل وضع آلية عمل مشتركة لتفعيل الزمالات الدراسية والتبادل العلمي والتواصل مع المراكز الثقافية في فرنسا وإعداد خارطة طريق بين جامعات البلدين.

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