فتح تحقيق بشأن

2022/01/29 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، الجمعة، لوكالة فرانس برس أنه فتح تحقيقاً بحق الإدارة السابقة لنادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو الذي استقال من منصبه في أكتوبر 2020.

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