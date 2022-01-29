"غير مسبوقة".. وول ستريت تكشف خطة بايدن لمعاقبة روسيا

2022/01/29 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير نشرته صحيفة وال ستريت جورنال، أن حزمة العقوبات التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على روسيا، ستستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردت أساسية للبلاد.

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