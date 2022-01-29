مقطع فيديو يثير أزمة.. نجم إنكليزي يسب فريقه بلفظ بذئ

2022/01/29 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع مصور قصير لنجم نادي، برينتفورد، إيفان توني، الكثير من الجدل بعدما ردد كلمة بذيئة بحقه فريق، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

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