البرادعي يغرد عن

2022/01/29 | 07:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، الجمعة، عبر حسابه على تويتر، صورة له أثناء مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها مصر في يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 والتي أطلق عليها "جمعة الغضب".

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