"استحوذ عليها محمد بن سلمان".. طائرة نيوكاسل إلى جدة تثير الجدل

2022/01/29 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد معسكر فريق نيوكاسل الأخير في السعودية طرح الأسئلة بشأن علاقة ملاك النادي الجدد مع حكومة المملكة والتي كانت محل جدل بعد أن عطلت صفقة استحواذ صندوق الثروة السيادي للمملكة على ملكية النادي الإنكليزي.

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