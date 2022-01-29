الخطوط الكويتية تعلن تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا

2022/01/29 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الجمعة، تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا، وذلك بعد استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ.

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