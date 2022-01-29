الحشد يكشف تفاصيل احباط تسلل داعشي شمالي بغداد

2022/01/29 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى قضاء الطارمية شمالي بغداد.وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، إنها رصدت عبر “مقطع فيديو، محاولة مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي التسلل الى نقاط اللواء 12 بالحشد الشعبي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد قبل […]

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