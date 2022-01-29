بقاعدة الظفرة بالإمارات.. الجيش الأمريكي ينشر فيديو قدرات جناح الاستطلاع الجوي

2022/01/29 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يظهر فيه مهمة وقدرات أحد أجنحته الموجودة بقاعدة الظفرة بالإمارات العربية المتحدة.

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