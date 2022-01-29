أول تعليق لتراوري بعد وصوله إلى برشلونة

2022/01/29 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل اللاعب الإسباني آداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنكليزي إلى مدينة برشلونة مساء أمس الجمعة تمهيدا لخضوعه للفحوصات الطبية في ناديه السابق، قبل التوقيع رسميا على عقود انتقاله.وبمجرد وصوله إلى المطار، قال تراوري لقناة “TV3” الإسبانية، عن عودته لبرشلونة مجددا: “أنا سعيد للغاية”.وتأتي هذه الصفقة المنتظرة، في ظل رغبة “البلوغرانا” بالتخلص من […]

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