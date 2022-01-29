مطالبات بتعديلات دستورية عاجلة مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة

2022/01/29 | 08:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مقرر لجنة التعديلات الدستورية النيابية السابق صائب خدر، السبت، حاجة البلاد لاجراء تعديلات دستورية عاجلة، مبينا ان بعض التعديلات ستصحح مسار العملية السياسية بشكل كبير.وقال خدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدستور العراقي جامد وبحاجة إلى تحريك عاجل من اجل انهاء ازمات سياسية وتصحيح المسار”.واضاف ان “التعديلات الدستورية يجب ان تتضمن تحديد […]

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