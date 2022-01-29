عارض مفاجئ لأوميكرون قادم من الأذن

2022/01/29 | 08:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

يعاني مرضى كورونا من أعراض شائعة مثل السعال المستمر وفقدان حاستي الشم والتذوق، لكن مرضى المتحور الجديد أومكيرون، بدأوا يبلغون عن مجموعة واسعة من الأعراض المختلفة.

وذكرت صحيفة الصن البريطانية، نقلا عن خبراء، أن بعض المصابين بأوميكرون عانوا من آلام في الأذن، تعني إصابتهم بالمتحور.

وذكرت كونستانتينا ستانكوفيتش، رئيسة قسم طب الأذن والأنف والحنجرة في جامعة ستانفورد الأميركية، أن آلام الأذن أصبحت علامة شائعة على الإصابة بالمتحور الجديد، مشيرة الى أن المصابين بمرض كورونا يمكن أن يصابوا بأعراض في الأذن الداخلية.

ومن أجل اختبار هذه النظرية، صنع الفريق نموذجا للأذن الداخلية وجرى تعريضها لفيروس كورونا، وعلقت ستانكوفيتش قائلة إن العدوى ربما تكون موجودة في الأذنين، مرجحة أن العدوى جاءت عن طريق الأنف.

ويبرز هذا العارض أهمية ارتداء الكمامة التي توفر حماية للأنف من فيروس كورونا، فتحجبه عن اقتحام الأنف والوصول إلى الأذن.

وقالت الخبيرة: إذا لاحظت ضعفا في السمع أو دوارا في أذنيك، فلا تتجاهلهما، لافتة إلى أن هذا العارض كان الوحيد الذي رصده فريقها لدى بعض مصابي كورونا.

المصدر: سكاي نيوز

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