المنافذ: ضبط تلاعب وتزوير بمعاملات 9 حاويات في ميناء أم قصر الأوسط

2022/01/29 | 08:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن ضبط حالات تزوير وتلاعب بتفاصيل فاتورة معاملة كمركية منجزه خاصة بـ(9) حاويات في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط (معاملة كمركية منجزة) في سيطرة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي […]

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