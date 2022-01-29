الحشد الشعبي يتصدي لانتحاريين حاولوا التسلل الى الطارمية

2022/01/29 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الحشد الشعبي، السبت، عن تفاصيل جديدة لاحباط المحاولة “الداعشية” في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي حاولت التسلل الى نقاط اللواء 12 بالحشد الشعبي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد قبل ان يتم التصدي لهم”.وأضاف البيان أنه […]

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