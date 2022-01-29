البياتي: الصدر يسعى لاشراك الاطار التنسيقي بأي طريقة في الحكومة

2022/01/29 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في دولة القانون جاسم البياتي، السبت، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يسعى بأي طريقة لاشراك الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، عازيا ذلك الى قلقه من تشكيل الحكومة بمفرده.وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قلق جدا من تشكيل حكومة اغلبية بمفرده بمعزل عن الاطار […]

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