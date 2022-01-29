مدفعية الحشد الشعبي تعالج اهدافا لـ”داعش” شمالي بغداد

2022/01/29 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عالجت مدفعية اللواء 12 بالحشد الشعبي، السبت، اهدافا لفلول “داعش” الارهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مدفعية اللواء 12 بالحشد الشعبي عالجت، اهدافا لفلول “داعش” الارهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد”.وكانت قوة من الحشد الشعبي احبطت، مساء الجمعة، محاولة لتنظيم “داعش” […]

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