الخارجية الايرانية: قصف مطار بغداد يأتي ضمن مخطط لزعزعة أمن العراق

2022/01/29 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، عاداً ذلك بأنه ضمن مخطط لزعزعة امن واستقرار العراق.وقال خطيب زادة في تصريح لوسائل اعلام ايرانية، تابعتها وكالة “ايرث نيوز”، ان “مثل هذه الأعمال المشبوهة تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري […]

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