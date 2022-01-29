مستشار عسكري يكشف عن مخطط لاستهداف الحشد على الحدود

2022/01/29 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، السبت، عن وجود مخطط مخابراتي اجنبي لاستهداف الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا، مبينا ان الهجمات ضد المطار وغيرها قد تكون ذرائع لعدون ضد الحشد والفصائل.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما جرى من احداث في سجن الحسكة وتهريب عناصر ارهابية خطيرة بينهم عراقيون مرتبطين بما يجري […]

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