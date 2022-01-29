السعودية.. الأمير عبدالعزيز نجل الملك الراحل فهد يتصدر بحث غوغل بعد فيديو وتصريح من موقع غزوة بدر

2022/01/29 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر الأمير عبدالعزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية، صباح السبت.

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