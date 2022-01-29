الاطار يصر على صلابة مكوناته ويدعو الصدر للتراجع عن مواقفه

2022/01/29 | 09:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أرجعت عضو ائتلاف النصر راقية الخزعلي، السبت، سبب عدم انعقاد اجتماع بين قيادة الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى اصرار الاطار على عدم استبعاد أي طرف فيه.وقالت الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “زعيم تحالف الفتح هادي العامري ابلغ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى بعدم إمكانية الاتفاق خارج أي مكون من […]

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