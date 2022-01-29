الحركة النسوية الفتية والجذرية في طليعة المقاومات الشعبية في اليونان - صونيا ميتراليا

2022/01/29 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صونيا_ميتراليا منذ سنتين تحتل مسألة حقوق النساء مكانة بالغة الاهمية في النقاش العمومي في اليونان، مع هجمات حكومية على تلك الحقوق ومقاومة شديدة من قبل الحركة النسوية.متشجعةً بفوز حزب “الديمقراطية الجديدة” في انتخابات العام 2019 التشريعية، أبدعت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يوما مكرسا “للطفل الذي سيولد”، بهدف حماية حياة الطفل قبل الولادة وحل المشكل الديمغرافي للأمة اليونانية.



هكذا، بعد 36 سنة من الترخ ......





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