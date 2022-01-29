تداعيات خطيرة لقطاع الطاقة بسبب أزمة اوكرانيا وروسيا

2022/01/29 | 09:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتمالية اندلاع حرب بين اوكرانيا وروسيا بأزمة حقيقية بقطاع الطاقة.

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