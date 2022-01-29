الرافدين يصدر تنويهاً بشأن الحسابات الجارية للمواطنين

2022/01/29 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت،تنويهاً بشأن الحسابات الجارية للمواطنين.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين مستمرة من فروعه ببغداد والمحافظات".

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