بالوثيقة ..نائب : حكومة اقليم كردستان تبيع النفط العراقي للكيان الصهيوني

2022/01/29 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/كشف عضو كتلة الصادقون النيابية، عدي عواد، عن قيام اقليم كردستان ببيع النفط العراقي الى الكيان الصهيوني .وقال عواد في منشور عبر صفحته على فيسبوك :" اعرض هذه الوثائق امام الشعب العراقي والكتل السياسية والزعامات العراقية والاعلام الحر، كنت ابحث عن دليل بيع حكومة اقليم كردستان النفط العراقي للكيان الصهيوني وقد حصلت على الرد من وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) باسماء وارقام وتواريخ الناقلات التي كانت تنقل النفط العراقي الى الكيان الصهيوني والذي بيع من قبل حكومة اقليم كردستان العراق ،منذ سنوات وحتى هذه اللحظة ".واضاف:" الاسبوع القادم ساتجه الى القضاء العراقي لابري ذمتي امام الشعب العراقي "./انتهى8

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