نظرية جديدة حول باطن الأرض توضح مستقبل الحياة عليها

2022/01/29 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجدت مجموعة من الباحثين من جامعة “ETH Zurich”، أن لب الأرض يبرد بمعدل مرة ونصف أسرع مما كان يعتقد سابقًا.وجاء في تقرير العلماء: “لقد وجدنا أن الموصلية الحرارية عند حدود الوشاح واللب أعلى بمقدار مرة ونصف مما كنا نظن.وهذا يشير إلى تدفق حرارة أعلى من اللب، وبالتالي يتغير الحمل الحراري بشكل […]

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