اقتراح باستخدام مصباح زينون لاستخراج الهيدروجين من النباتات

2022/01/29 | 09:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اقترح علماء الكيمياء استخدام مصابيح الزينون لاستخراج الهيدروجين من الكتلة الحيوية النباتية.اكتشف علماء الكيمياء أن مصابيح الزينون عالية الطاقة المستخدمة في لحام لوحات الدوائر الكهربائية في صناعة الإلكترونيات يمكن استخدامها لتحليل الكتلة الحيوية للنبات على الفور وتحويلها إلى الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والكربون النقي.ويأمل العلماء أن تسفر تلك التكنولوجيا […]

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