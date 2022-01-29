الكشف عن جريمة قتل والقبض على الجناة في كربلاء

2022/01/29 | 09:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن جريمة قتل غامضة وإلقاء القبض على الجناة بسرعة قياسية جدا.وقالت المديرية في بيان، إنه “بعد ان استخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود جثة لشخص متأثرة بطلق ناري داخل مستشفى الحسين التعليمي تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الجريمة وبعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل […]

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