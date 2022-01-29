نشر أرقام التضخم.. إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية

2022/01/29 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان، رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة بموجب مرسوم صدر السبت، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.

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