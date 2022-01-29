اعتقال معاون طبي بتهمة المتاجرة بالحبوب المخدرة في ذي قار

2022/01/29 | 09:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، السبت، بأن فريقاً من نزاهة ذي قار تمكن من اعتقال معاون طبي يعمل في احدى الصيدليات، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “فريقاً من نزاهة ذي نفذت عملية دهم وتفتيش في احدى الصيدليات وسط الناصرية (مركز محافظة ذي […]

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