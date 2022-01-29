اعتقال معاون طبي يتاجر بالحبوب المخدرة في ذي قار

2022/01/29 | 09:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت قوة تابعة لهيئة النزاهة، اليوم السبت، بالقاء القبض على معاون طبي يتاجر بالحبوب المخدرة وضبط كمية كبيرة منها بحوزته في محافظة ذي قار.واخبر مصدر امني وكالة “ايرث نيوز”، ان “مفارز هيئة النزاهة في المحافظة نفذت عملية دهم وتفتيش لصيدلية في شارع الحبوبي وسط مدينة الناصرية، اسفرت عن اعتقال معاون طبي داخل […]

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