النزاهة وقوة من “سوات” تداهم منزل مدير مكتب محافظ بابل

2022/01/29 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في بابل، اليوم السبت، بقيام قوة من الفريق التكتيكي (سوات) بالاشتراك مع النزاهة بمداهمة مدير مكتب محافظ بابل.وقال المصدر لوكالة إيرث نيوز، إن “قوة من الفريق التكتيكي (سوات) وموظفين من النزاهة، قاموا بمداهمة مدير المكتب الإعلامي لمحافظ بابل حسن منديل”.وأضاف ان “المداهمات شملت ايضا سائقه بالاضافة الى بعض […]

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