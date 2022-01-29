الاطار التنسيقي يفصح عن خياراته المقبلة

2022/01/29 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد النائب عن الاطار التنسيقي محمود السلامي، السبت، وجود اتفاق بين قيادات الاطار على الدخول بالاجماع في العملية السياسية او الخروج منها.وقال السلامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قيادات الإطار التنسيقي متفقون على قراراته، إما أن يدخلوا بالإجماع في العملية السياسية أو يخرجوا منها، وهناك أبواب للحوار ولكن ننتظر المخرجات أو ما […]

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