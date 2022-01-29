ضبط تزوير وتلاعب بمعاملة 9 حاويات في أم قصر

2022/01/29 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ضبط الحاويات التسعة المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد (3) منها خارج الحرم الجمركي و (6) داخل الحرم.

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