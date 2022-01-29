ميزة جديدة لفتح قفل شاشة آيفون خلال ارتداء الكمامة

2022/01/29 | 09:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تعتزم شركة "آبل" الأمريكية، إطلاق ميزة جديدة تُساعد على استخدام "بصمة الوجه" لفتح قفل شاشة هاتف "آيفون" أو حاسوب "آيباد" اللوحي في حالة ارتداء كمامة طبية.

وتختبر الشركة حالياً، الإصدار التجريبي الأول للمطورين لنظام تشغيل "آي أو إس 15.4"، بحيث سيتم سؤال المُستخدم حول مدى رغبته باستخدام "بصمة الوجه" أثناء ارتداء قناع طبي على أن يكون ذلك في مقابل مستوى أمان منخفض.

وينتظر أن يكون "آيفون" وفقاً للميزة الجديدة قادراً على التعرف على الميزات الفريدة حول العين للمصادقة مع قفل الهاتف، حيث يمكن تشغيل الميزة من خلال الدخول على الإعدادات وتحديد خيار "استخدام معرف الوجه مع قناع".

ويمكن استخدام تلك الميزة في حال ارتداء النظارات باستثناء الشمسية حيث يتطلب إزالتها، فيما ستكون متوفرة في الأجهزة الجديدة فقط.

المصدر: أخبار 24

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