فرنسا تعتزم فتح مركز أبحاث في جامعة بابل

2022/01/29 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعتزم السفارة الفرنسيَّة في بغداد فتح مركز أبحاث في جامعة بابل مع إمكانية تفعيل الزمالات الدراسية.وقال ‏رئيس الجامعة قحطان الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللقاء مع السفير الفرنسي تضمن مناقشة مشاريع تبادل الزيارات واستضافة الأساتذة بين جامعة بابل والجامعات الفرنسية الرصينة وبما يشكل نواة الانطلاق للجامعات المحلية بتعزيز سمعتها الأكاديمية والعلمية […]

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