ريال مدريد يتوصل إلى صفقة بقيمة 400 مليون يورو

2022/01/29 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصل ريال مدريد إلى اتفاق يمتد لـ25 عاما مع شركة “ليدجيندز” الأمريكية من أجل إدارة ملعبه سانتياغو برنابيو، والذي من المتوقع أن يحقق أرباحا للنادي تبلغ حوالي 400 مليون يورو سنويا.ووفقا لصحيفة “فوس بوبولي” اليومية الإسبانية، تتوقع الشركة المتخصصة في تسويق المنشآت الرياضية إيرادات تتراوح بين 400 و440 مليون يورو سنويا، وذلك […]

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