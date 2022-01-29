زيادة الخروقات الدامية في ديالى هل تقف ورائها عودة عوائل

2022/01/29 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشفت لجنة الامن النيابية السابقة، اليوم السبت، عن حقيقة وقوف عودة عوائل مخيم الهول السوري وراء زيادة وتيرة الخروقات الدامية في ديالى.وقال عضو لجنة الامن النيابي السابق عباس الصروط في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" بالفعل لدينا قلق من عودة المئات من عوائل مخيم الهول السوري الى العمق العراقي خاصة وانهم يحملون افكار متشددة تحتاج الى رؤية وبرامج لغسل الادمغة من الافكار المسمومة التي تؤذي كل العراقيين دون استثناء لكن ربط هجمات ديالى الدامية بعودة تلك العوائل امر يحتاج الى تحقيق وتدقيق وادلة".واضاف الصروط،ان" داعش يملك حواظن في مناطق متعددة من العراق وهناك مناطق نائية تشكل فراغات استغلت من قبل خلاياه المتطرفة خاصة تلال حمرين بالاضافة الى ان التنظيم يعمد على الضغط على بعض المناطق للحصول على امدادات في ظل توفر دراجات نارية ينتقل افراده من خلالها بين المناطق".واشار الى ان" البعد الاستخباري هو الفيصل في انهاء خروقات داعش سواء في ديالى او غيرها بالاضافة الى انهاء ملف الفراغات مؤكدا بان حواظن التنظيم يجب كشفها لانها العامل الاهم في ديمومة زخم الخروقات في المناطق".

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